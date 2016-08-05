Вынесен приговор обвиняемым в незаконном лишении свободы

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гаджи Садыгова и Джантика Алиева, обвиняемых в незаконном лишении свободы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Оруджова был вынесен приговор.

Согласно приговору, оба обвиняемых осуждены на 12,5 лет лишения свободы.

Отметим, что оба обвинялись по ст. 145 (незаконное лишение свободы, похищение) УК.