Вынесен приговор обвиняемому в похищении подростка в Баку

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Санана Гасымзаде, обвиняемого в похищении человека.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой был вынесен приговор.

Приговором суда С.Гасымзаде осужден на 12 лет лишения свободы.

Отметим, что 30 мая прошлого года в правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестный похитил жителя Кюрдамирского района 14-летнего Джафара Гасымова, проживающего на съемной квартире в поселке Расулзаде Бинагадинского района, и за возвращение похититель потребовал у матери ребенка 20 тыс. манатов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Дж.Гасымова увезли на автомобиле марки "ВАЗ-21154". Данный автомобиль был задержан на проспекте Азадлыг сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, Государственного управления дорожной полиции и Бинагадинского районного управления полиции. Управлявший машиной житель Баку 23-летний Санан Гасымзаде сознался в содеянном. Дж.Гасымов возвращен семье.

С.Гасымзаде обвинялся по ст. 144 (похищение человека) УК.