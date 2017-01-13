 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вынесен приговор обвиняемому в похищении подростка в Баку

    Приговором суда Санан Гасымзаде осужден на 12 лет лишения свободы

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Санана Гасымзаде, обвиняемого в похищении человека.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой был вынесен приговор. 

    Приговором суда С.Гасымзаде осужден на 12 лет лишения свободы.

    Отметим, что 30 мая прошлого года в правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестный похитил жителя Кюрдамирского района 14-летнего Джафара Гасымова, проживающего на съемной квартире в поселке Расулзаде Бинагадинского района, и за возвращение похититель потребовал у матери ребенка 20 тыс. манатов.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Дж.Гасымова увезли на автомобиле марки "ВАЗ-21154". Данный автомобиль был задержан на проспекте Азадлыг сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, Государственного управления дорожной полиции и Бинагадинского районного управления полиции. Управлявший машиной житель Баку 23-летний Санан Гасымзаде сознался в содеянном. Дж.Гасымов возвращен семье.

    С.Гасымзаде обвинялся по ст.  144 (похищение человека) УК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi