Вынесен приговор обвиняемому в подготовке покушения на главу ИВ Лянкяранского района

Вынесен приговор обвиняемому в подготовке покушения на главу ИВ Лянкяранского района

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 15 годам тюрьмы Бахруза Аскерова, признанного виновным в подготовке покушения на главу исполнительной власти Лянкярана - Талеха Гарашова.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова.

Напомним, что в рамках расследования, проведенного Службой государственной безопасности, Аскеров Бахруз Алимамед оглу, 1988 года рождения, был задержан, а затем арестован по подозрению в подготовке террористического акта.

Согласно обвинению, Бахруз Аскеров привлек ряд лиц, проживающих в различных районах Азербайджана, и дал им указания организовать покушение на жизнь главы ИВ Лянкяранского района.

Ему было предъявлено обвинение по статьям 28,120.2.1, 28,120.2.10, 28,120.2.11, 28,120.2.12 (подготовка к повторному убийству группой лиц по предварительному сговору на почве национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды), 28,214.2.1, 28,214.2.3 (подготовка к совершению террористического акта с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28,214-3.1 (подготовка к прохождению обучения, связанного с терроризмом), 28,277 (подготовка к покушению на жизнь государственного деятеля) и 28,278.1 (подготовительные действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса АР.