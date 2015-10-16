Вынесен приговор обвиняемому в контрабанде наркотиков из Азербайджана в Россию

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гусейнова Тураджа Рахман оглу, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Оруджова вынесен приговор обвиняемому.

Приговором суда Т.Гусейнов лишен свободы сроком на 11 лет.

Отметим, что в феврале этого сотрудники таможенного поста "Ялама" Хачмазского таможенного управления при осмотре ручного багажа пассажира Гусейнова Тураджа Рахман оглу, следовавшего из Азербайджана в Российскую Федерацию на пассажирском поезде Баку-Москва №55, обнаружили в принадлежащем ему чемодане двойное дно, где были спрятаны 6 свертков с наркотическими средствами общей массой 5 кг 880 г. Наркотические средства были изъяты сотрудниками таможенной службы.

Т.Гусейнов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении Гусейнова Тураджа Рахман оглу было возбуждено уголовное дело по ст. 206.3.2 (контрабанда, группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) и 234.4.3 (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере) УК Азербайджана. Ясамальским районным судом было вынесено решение о заключении его под стражу.