Вынесен приговор мужчине, умышленно нанесшему вред здоровью

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гасыма Асадова, обвиняемого в умышленном нанесении вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был вынесен приговор.

Приговором суда Г.Асадов был лишен свободы сроком на 8 лет.

Отметим, что инцидент произошел в 2015 году в Баку. Гасым Асадов нанес ножевое ранение своему родственнику Али Шихалиеву. Врачам удалось спасти жизнь раненого. Г.Асадов был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что во время совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии. А.Шихалиев при подаче показаний суду отметил, что не предъявляет никаких жалоб.

Г.Алиев обвинялся по ст. 126.2.2 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица или его близких родственников в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга) и 126.2.4 (общеопасным способом, из хулиганских побуждений) УК.