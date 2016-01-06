Вынесен приговор мужчине, убившему жителя Маштаги

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Мусеиба Гасанова, обвиняемого в убийстве своего односельчанина.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Оруджова был вынесен приговор.

По приговору суда М.Гасанов осужден на 11 лет и 3 месяца лишения свободы.

Отметим, что событие произошло 10 июля прошлого года. Житель поселка, ранее судимый Мусеиб Гасанов на почве конфликта нанес ножевые ранения своему односельчанину Шамилю Керимову и скрылся с места преступления. Шамиль Керимов скончался на месте происшествия. М.Гасанов был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции.