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    Вынесен приговор мужчине, убившему жителя Маштаги

    Он приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Мусеиба Гасанова, обвиняемого в убийстве своего односельчанина. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Оруджова был вынесен приговор. 

    По приговору суда М.Гасанов осужден на 11 лет и 3 месяца лишения свободы. 

    Отметим, что событие произошло 10 июля прошлого года. Житель поселка, ранее судимый Мусеиб Гасанов на почве конфликта нанес ножевые ранения своему односельчанину Шамилю Керимову и скрылся с места преступления. Шамиль Керимов скончался на месте происшествия. М.Гасанов был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции. 

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