Вынесен приговор мужчине, совершившему разбой в отношении работников операционного комитета I Европейских игр

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Намаза Бекирова 1996 года рождения, обвиняемого в разбое.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой был вынесен приговор.

Приговором суда Н.Бекиров осужден к 6,5 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в июне 2015 года. Во время I Европейских игр в Баку Н.Бекиров совершил разбой в отношении иностранных граждан. Согласно информации, он украл у работников операционного комитета - у гражданина Австрии 650 манатов и у гражданина Великобритании 150 манатов. Н.Бекиров был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции.