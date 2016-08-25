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    Вынесен приговор мужчине, ограбившему женщину в Баку

    Он лишен свободы сроком на 8 лет

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняющегося в грабеже Азада Джамалова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был вынесен приговор.

    Согласно приговору, А.Джамалов лишен свободы сроком на 8 лет.

    Отметим, что инцидент произошел 25 марта. У жительницы Баку Рамиды Мамедовой отобрали 70 манатов и документы.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского РУП, был задержан ранее судимый житель города Шеки А.Джамалов.

    Суд вынес приговор по ст. 180 (грабеж) УК. 

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