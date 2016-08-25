Вынесен приговор мужчине, ограбившему женщину в Баку

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняющегося в грабеже Азада Джамалова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был вынесен приговор.

Согласно приговору, А.Джамалов лишен свободы сроком на 8 лет.

Отметим, что инцидент произошел 25 марта. У жительницы Баку Рамиды Мамедовой отобрали 70 манатов и документы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского РУП, был задержан ранее судимый житель города Шеки А.Джамалов.

Суд вынес приговор по ст. 180 (грабеж) УК.