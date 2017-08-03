Вынесен приговор лицу, укравшему 40 тыс. долларов у жителя Баку

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Салима Агаева, обвиняемого в совершении кражи.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева, вынесен приговор.

По решению суда, С. Агаев был лишен свободы сроком на 9 лет.

Отметим, что согласно обвинительному акту, С. Агаев был признан виновным в совершении кражи. В материалах следствия сказано, что он похитил 40 тыс. долларов из дома жителя города Баку Самира Ибрагимова.

С. Агаев был обвинен по статье 177.3.2 (кража с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.