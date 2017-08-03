 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вынесен приговор лицу, укравшему 40 тыс. долларов у жителя Баку

    Салим Агаев приговорен к 9 годам лишения свободы

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Салима Агаева, обвиняемого в совершении кражи.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева, вынесен приговор.

    По решению суда, С. Агаев был лишен свободы сроком на 9 лет.

    Отметим, что согласно обвинительному акту, С. Агаев был признан виновным в совершении кражи. В материалах следствия сказано, что он похитил 40 тыс. долларов из дома жителя города Баку Самира Ибрагимова.

    С. Агаев был обвинен по статье 177.3.2 (кража с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi