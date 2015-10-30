​Вынесен приговор мужчине, обвиняемому в убийстве друга

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Алиева Бахтияра Алескер оглы, обвиняемого в убийстве друга.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева вынесен приговор.

По решению суда Б.Алиев приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что событие произошло в этом году перед торговым объектом у выхода станции метро "20 января". Владелец магазина Б.Алиев поспорил со своим другом Кянаном Халиловым, работающем в соседнем магазине. Они подрались. От ударов Б.Алиева К.Халилов скончался на месте происшествия.

Б.Алиеву было предъявлено обвинение по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК.