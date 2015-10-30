​Вынесен приговор мужчине, обвиняемому в убийстве друга

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Алиева Бахтияра Алескер оглы, обвиняемого в убийстве друга.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева вынесен приговор.
По решению суда Б.Алиев приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.
Отметим, что событие произошло в этом году перед торговым объектом у выхода станции метро "20 января". Владелец магазина Б.Алиев поспорил со своим другом Кянаном Халиловым, работающем в соседнем магазине. Они подрались. От ударов Б.Алиева К.Халилов скончался на месте происшествия.
Б.Алиеву было предъявлено обвинение по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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