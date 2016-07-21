​Вынесен приговор лицам, укравшим 450 тыс. долларов из компании в Баку

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Парвиза Алиева, Рамина Магеррамова, Али Ахмедова и Мушфига Хадыева, обвиняемых в краже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Майыла Байрамова был вынесен приговор.

По приговору суда, П.Алиев и А.Ахмедов осуждены на 13,5 лет лишения свободы, Р.Магеррамов и М.Хадыев - к 10,5 годам лишения свободы.

Отметим, что по информации министерства внутренних дел, задержаны 4 члена группировки, которая незаконным путем проникла в офис Renesans İnşaat MTK в Бинагадинском районе, и украла из железного сейфа 450 тыс. долларов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, были задержаны ранее судимые П.Алиев, Р.Магеррамов, А.Ахмедов и М.Хадыев.