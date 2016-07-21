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    ​Вынесен приговор лицам, укравшим 450 тыс. долларов из компании в Баку

    Завершился процесс под председательством судьи Майыла Байрамова

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Парвиза Алиева, Рамина Магеррамова, Али Ахмедова и Мушфига Хадыева, обвиняемых в краже. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Майыла Байрамова был вынесен приговор. 

    По приговору суда, П.Алиев и А.Ахмедов осуждены на 13,5 лет лишения свободы, Р.Магеррамов и М.Хадыев - к 10,5 годам лишения свободы. 

    Отметим, что по информации министерства внутренних дел, задержаны 4 члена группировки, которая незаконным путем проникла в офис Renesans İnşaat MTK в Бинагадинском районе, и украла из железного сейфа 450 тыс. долларов. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, были задержаны ранее судимые П.Алиев, Р.Магеррамов, А.Ахмедов и М.Хадыев. 

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