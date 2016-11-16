Вынесен приговор лицам, примкнувшим к ИГИЛ - СПИСОК

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльбруса Азизова, Намига Гулиева, Расима Бадалова, Илахи Азизова, Бабека Ширинова, Эльмана Мирзабекова и Афгана Шамхалова, обвиняемых в участии в боях в составе ИГИЛ.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Алиева был вынесен приговор обвиняемым.

Приговором суда Э.Азизов осужден на 14 лет лишения свободы, Н.Гулиев - 11,5 лет, И.Азизов - 14 лет, Б.Ширинов - 13,5 лет, А.Шамхалов - на 2,5 года лишения свободы.

Отметим, что в результате проведенных МНБ антитеррористических мероприятий задержаны Гейдаров Заур Наиб оглу, Азизов Эльбрус Нурмамед оглу, Талыбов Вагиф Муса оглу, Агджабеков Руфан Шарафеддин оглу и Исмаилов Эльшан Айдын оглу, подозреваемые в создании непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также в участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или военным снаряжением, а также за привлечение граждан Азербайджана или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджане, к вооруженным конфликтам вне пределов Азербайджана с целью распространения религиозных учений, под видом исполнения религиозных обрядов, либо на почве религиозной вражды, либо проведении военных учений с этой целью, либо создании действующей с этой целью устойчивой группы или руководстве такой группой и других противозаконных действиях.

По данным фактам Главным следственным управлением МНБ возбуждены уголовные дела по статьям 12.1, 279.1 и 283-1.3 УК АР.

В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Установлено, что они в различные периоды времени в 2013-2015 гг. принимали участие в деятельности различных не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований, в том числе террористических организаций "Исламское государство" (ИГИЛ), "Джабхатул Нусра", "Джумдул-Хилафе" и других на территории Сирии и Ирака.