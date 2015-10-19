Вынесен приговор гражданину Азербайджана, совершившему убийство в Москве

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Ихтияра Рустамова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Майыла Байрамова был вынесен приговор обвиняемому.

Приговором суда И.Рустамов лишен свободы сроком на 11 лет.

Отметим, что И.Рустамов обвинялся в убийстве Засева Сергея Александровича в 2014 году в Москве. Причиной убийства указывается дружба его двоюродной сестры Лейлы Гулиевой с Сергеем. И.Рустамов убил Сергея на почве ревности. После совершения преступления он бежал в Азербайджан. И.Рустамов был задержан 12 мая этого года.

Он обвинялся по ст. 120.1 УК (умышленное убийство).