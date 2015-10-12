Вынесен приговор членам группировки, обвиняемой в разбое

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в разбое жительницы Шеки Гюльшан Азизовой, жителя Гёйчайского района Зейнала Микаилова, жителей Баку Натига Абдуллаева и Исмаила Исмаилова.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Азада Меджидова вынесен приговор.

Приговором суда Г.Азизова лишена свободы сроком на 11 лет, З.Микаилов - на 12 лет, Н.Абдуллаев - на 13 лет и 6 месяцев, а И.Исмаилов - на 10 лет 6 месяцев.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 28-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции в мае этого года, были задержаны жители города Баку, ранее судимые Натиг Абдуллаев и Исмаил Исмаилов, которые путем разбоя завладели автомобилем марки "Infiniti”, 370 манатами и мобильным телефоном, принадлежащими Вюгару Алиеву. Помимо этого, были установлены и другие участники данного преступления - жительница Шеки Гюльшан Азизова и житель Гёйчайского района Зейнал Микаилов.