Вынесен приговор бывшему главе исполнительной власти

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу экс-главы исполнительной власти Гобустанского района Рафига Алышова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маиля Байрамова был вынесен приговор.

По приговору суда, Р.Алышов осужден на 8,5 лет лишения свободы.

Отметим, что Алышов Рафиг Шыхмамед оглу работал в должности главы исполнительной власти в 1994-2001 гг. Он обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК.

В ходе следствия в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. Он был арестован в зале суда во время подготовительного заседания.