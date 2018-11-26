Вынесен приговор бывшему главе департамента MuganBank

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу заведующего департаментом ахмедлинского филиала ОАО MuganBank Азера Махмудова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был зачитан приговор.

По приговору суда, А.Махмудов лишен свободы сроком на 7 лет.

Напомним, что прокурор в своем выступлении просил приговорить А.Махмудова к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, А.Махмудов, будучи в должности заведующего департаментом ахмедлинского филиала ОАО MuganBank, злоупотребляя доверием граждан, в целом нанес им ущерб на сумму 312 851 манат. Из этой суммы было выплачено 23 784 маната.