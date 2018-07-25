Вынесен приговор азербайджанцу за участие в боях в Сирии в составе ИГИЛ

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Руфана Гусейнова, обвиняемого в участии в боевых действиях в Сирии в составе незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева зачитан приговор.

По приговору суда, Р.Гусейнов приговорен к 8 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, Р.Гусейнов в 2014-2015 годы принял участие в учениях в рядах незаконных вооруженных формирований в Сирии. Он примкнул к "Чеченскому джамаату" в составе ИГИЛ, там он пробыл некоторое время. Затем Р.Гусейнов вернулся в Турцию, где был задержан и депортирован в Азербайджан.

Р.Гусейнов частично признал свою вину по предъявленному обвинению.

Отметим, что обвиняемый был задержан Службой государственной безопасности. Он обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях.