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    Вынесен приговор азербайджанцу за участие в боях в Сирии в составе ИГИЛ

    Завершено судебное заседание по уголовному делу Руфана Гусейнова

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Руфана Гусейнова, обвиняемого в участии в боевых действиях в Сирии в составе незаконных вооруженных формирований.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева зачитан приговор.

    По приговору суда, Р.Гусейнов приговорен к 8 годам лишения свободы.

    Согласно обвинительному акту,  Р.Гусейнов в 2014-2015 годы принял участие в учениях в рядах незаконных вооруженных формирований в Сирии. Он примкнул к "Чеченскому джамаату" в составе ИГИЛ, там он пробыл некоторое время. Затем Р.Гусейнов вернулся в Турцию, где был задержан и депортирован в Азербайджан.

    Р.Гусейнов частично признал свою вину по предъявленному обвинению.

    Отметим, что обвиняемый был задержан Службой государственной безопасности. Он обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях.

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