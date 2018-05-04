Вынесен приговор азербайджанцу, своровавшему шубы на почти 400 тысяч долларов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В России Ленинский районный суд города Чебоксары приговорил шестерых участников преступной группировки, а также их главу, азербайджанца, к срокам от 6 до 15 лет лишения свободы за кражи меховых изделий на 25 миллионов рублей (около 398 тысяч долларов США).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в пресс-службе прокуратуры по Чувашской Республике сообщили, что преступления совершались в нескольких городах – Смоленске, Волгограде, Пензе, Самаре, Чебоксарах.

Отмечается, что в 2013 году 34-летний житель Азербайджана, будучи в тюрьме, создал преступную группировку из числа знакомых для того, чтобы заниматься хищением шуб.

Для совершения каждого преступления арендовались пустующие павильоны, по соседству с которыми продавались меховые изделия. Делая вид, что выполняют ремонтные работы, злоумышленники оставались в здании на ночь и пробивали смежную стену в соседнюю торговую точку, откуда и похищали шубы.