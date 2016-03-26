​Вылет рейса из Пулково в Баку задержали из-за посадки выдворенных мигрантов

Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ Процедура выдворения мигрантов-нарушителей затянула отправку рейса из Пулково.

Как передает Report со ссылкой на "Фонтанку", самолет до Баку отправился с часовым опозданием.

Как сообщили пассажиры, рейс J2 020 из Петербурга в Баку авиакомпании Azerbaijan Airlines с вылетом в 23.55 был задержан в Пулково из-за заминки с посадкой на борт выдворенных мигрантов. Их сопровождали сотрудники федеральной службы исполнения наказаний.

"Мигрантов загружали примерно час. Остальные сидели в самолете", – уточнил "Фонтанке" читатель.

По данным онлайн-табло Пулково, самолет А-319 вылетел в 00.47.