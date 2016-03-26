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    ​Вылет рейса из Пулково в Баку задержали из-за посадки выдворенных мигрантов

    Самолет до Баку отправился с часовым опозданием

    Баку. 26 Марта. REPORT.AZ/ Процедура выдворения мигрантов-нарушителей затянула отправку рейса из Пулково.

    Как передает Report со ссылкой на "Фонтанку", самолет до Баку отправился с часовым опозданием.

    Как сообщили пассажиры, рейс J2 020 из Петербурга в Баку авиакомпании Azerbaijan Airlines с вылетом в 23.55 был задержан в Пулково из-за заминки с посадкой на борт выдворенных мигрантов. Их сопровождали сотрудники федеральной службы исполнения наказаний.

    "Мигрантов загружали примерно час. Остальные сидели в самолете", – уточнил "Фонтанке" читатель.

    По данным онлайн-табло Пулково, самолет А-319 вылетел в 00.47.

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