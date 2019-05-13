"Грязные выхлопы" некоторых автомобилей в Баку или как загрязняют окружающую среду - ВИДЕО

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Высокий уровень ядовитости выхлопных газов автомобилей является одной из серьезных проблем. На днях один из читателей прислал в Report видео, снятое в Баку. На видео видно, какое большое количество выхлопных газов выходит из двух автомобилей и загрязняет пространство. Обе машины, выпускающие выхлопные газы, примерно в одно и то же время попадают на камеру наблюдения, установленную на другом автомобиле.

Заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде сообщил Report, что транспортные средства с истекшим сроком эксплуатации наносят серьезный вред окружающей среде и здоровью человека: "В отработанных газах двигателей этих автомобилей количество ядовитых веществ во много раз превышает норму. Если использовавшийся долгие годы автомобиль проехал до 500 тыс. км, это значит, что он всесторонне устарел. Это также вызывает беспокойство и с точки зрения безопасности. Не только двигатель, но и кузов машины не отвечает стандартам безопасности".

Представитель министерства отметил, что в последнее время в стране растет число автомобильных аварий: "С большой долей вероятности можно предположить, что одна из причин аварий с трагичным исходом связана с тем, что автомобиль старый. Мы стараемся, чтобы были предотвращены ввоз в страну и использование транспортных средств с истекшим сроком эксплуатации, выпускающих в воздух черный дым. С каждым годом ввоз в страну автомобилей с "грязными выхлопами" растет. Результаты проведенных исследований позволяют говорить, что выбрасываемые этими автомобилями в атмосферу ядовитые вещества составляют примерно 75% от общего показателя уровня загрязнения атмосферы страны. В то время как заводы загрязняют атмосферу на 20-25%. Одним словом, причиной загрязнения воздуха являются не заводы и фабрики, а именно автомобили с истекшим сроком эксплуатации. В стране количество такого рода автомобилей составляет около 20%. То есть, каждый пятый автомобиль эксплуатируется более 30 лет".

Начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник-лейтенант полиции Вагиф Асадов сообщил Report, что для принятия мер по административному взысканию в отношении водителей обоих транспортных средств ведется разбирательство: "Безусловно, ответственность за эксплуатацию этих технически неисправных транспортных средств несут водители. Для информации сообщаем, что с целью защиты экологии и охраны окружающей среды, сокращения выбрасываемых в окружающую среду ядовитых газов дважды в год проводится месячник безопасности "Чистый воздух", чтобы такие недочеты не допускались".

По словам руководителя Экологического социального объединения "К здоровой жизни" Садига Гасанова, автомобильный транспорт после использования в течение некоторого времени становится невыгоден людям и с экономической точки зрения: "Транспортные средства с истекшим сроком эксплуатации потребляют больше топлива, возникает необходимость в частой замене запчастей, с точки зрения безопасности вождение становится в определенной степени рискованным и создает основу для аварий. К тому же растет объем ядовитых веществ, выбрасываемых в атмосферу. Такие автомобили продают по дешевой цене, чем и привлекают внимание населения. Хотя в Европе от таких автомобилей отказываются. Было бы хорошо, если бы ввели лимиты на использование таких автомобилей".

Он отметил, что старые автомобили также непригодны для езды на новых дорогах, поскольку не отвечают стандартам набора скорости на таких дорогах: "Нужно постепенно избавляться от таких старых транспортных средств. Я бы даже рекомендовал ограничить въезд таких машин, эксплуатирующихся более 20 лет, в такие крупные горда как Баку, Сумгайыт и Гянджа и даже ввести некоторые пошлины".