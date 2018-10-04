Введено ограничение на движение в Баку грузовиков в дневные часы

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Введено ограничение на движение в Баку в дневные часы грузовых автомобилей весом свыше 5 тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного государственного управления дорожной полиции, полковник-лейтенант Руфат Гулиев.

По его словам, указанный шаг применен согласно решению Комиссии по безопасности дорожного движения Кабмина от 30 июня 2015 года по усовершенствованию движения транспорта в городе Баку.

Согласно данному решению, с целью снижения плотности в столице ограничено движение в дневное время грузовиков с максимально допустимой массой более 5 тонн, за исключением транспортных средств специального назначения, транспортных средств, задействованных в аварийно-восстановительных, спасательных работах и перевозке сельскохозяйственных продуктов.

С 1 октября по 1 мая водители грузовиков не смогут въезжать в Баку с 7:30 утра до 20:00 вечера.

Главное государственное управление дорожной полиции рекомендует водителям принадлежащих управлениям, предприятиям и физическим лицам грузовиков массой более 5 тонн следовать указанному графику для избежания каких-либо проблем на дорогах.