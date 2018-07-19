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    Вусал Гусейнов: В этом году в Азербайджане число живущих со статутом беженцев выросло на 23%

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "В этом году в Азербайджане число живущих со статутом беженцев выросло на 23%".

    Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов сказал на мероприятии, посвященном итогам первого полугодия.

    Он сообщил, что сейчас 75 таких человек: "В аналогичный период прошлого года их было 61".

    По словам начальника, Государственная миграционная служба приняла соответствующие решения в отношении 9603 иностранцев и лиц без гражданства, нарушивших требования миграционного законодательства, а также граждан Азербайджана: "А это означает рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

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