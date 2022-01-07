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Вугар Сулейманов: В этом году планируется очистить от мин 40 тыс. гектаров территории

Вугар Сулейманов: В этом году планируется очистить от мин 40 тыс. гектаров территории Согласно совместному плану мероприятий ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы, в 2022 год планируется очистить в общей сложности 40 000 га территории".
Происшествия
7 января 2022 г. 15:34
Вугар Сулейманов: В этом году планируется очистить от мин 40 тыс. гектаров территории

Согласно совместному плану мероприятий ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы в 2022 году планируется очистить в общей сложности 40 000 га территории.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он отметил, что согласно этому плану ANAMA будет проводить работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на территории площадью 20 000 га: "Именно подготовка курсантов послужит успешному проведению операций по разминированию в Карабахе".

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Süleymanov: "Bu il daha 40 min hektar ərazinin minalardan təmizlənməsi planlaşdırılır"

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