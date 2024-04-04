Вугар Сулейманов: Армения передала очень мало формуляров по минам в Джебраиле, Зангилане и Губадлы

Армения передала очень мало сведений и формуляров по минам, установленным в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов на пресс-конференции, посвященной 4 апреля - Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

По его словам, не так давно Азербайджану были представлены 8 формуляров по минам, установленным вокруг горного хребта Муровдаг в Кяльбаджарском районе.

"Точность этих данных также была очень низкой. В целом, проведенная работа по изучению минной угрозы показывает, что 70 процентов мин установлено на территориях вне линии соприкосновения. Это говорит о том, что эти мины направлены против гражданского населения", - сказал Сулейманов.