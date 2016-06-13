Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Автобус и легковой автомобиль Toyota Mark II столкнулись в Хабаровске, пассажир иномарки погиб, еще девять человек пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля марки Toyota Mark II произошло 12 июня в 20.50 (хбр). Водитель легковой машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Водитель автобуса и восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован в стационар. Большая часть пострадавших обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.