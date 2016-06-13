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    Автобус и легковой автомобиль Toyota Mark II столкнулись в Хабаровске

    Пассажир иномарки погиб

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Автобус и легковой автомобиль Toyota Mark II столкнулись в Хабаровске, пассажир иномарки погиб, еще девять человек пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

    По данным ведомства, ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля марки Toyota Mark II произошло 12 июня в 20.50 (хбр). Водитель легковой машины выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

    Водитель автобуса и восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован в стационар. Большая часть пострадавших обратилась за медицинской помощью самостоятельно. 

    В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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