В Азербайджане вступило в силу решение о штрафе за неиспользование медмасок

За нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение должностными лицами нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица - 100 манатов, юридические лица - 200 манатов.

Как сообщает Report, вопрос отразился в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым поправке в Кодекс об административных проступках.

За повторное нарушение лицом, получившим административное взыскание, со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.