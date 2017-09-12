Все уроженцы Азербайджана в Челябинске отпущены на свободу

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Москва. 12 сентября. REPORT.AZ/ Внутри азербайджанской диаспоры пытаются организовать провокации, заявил российскому бюро Report лидер азербайджанской диаспоры Челябинской области, председатель Азербайджанского культурного центра Рафаил Кулиев.

По его словам, 10 сентября представители азербайджанской диаспоры города собрались в ресторане "Бакинский дворик" на поминки убитого двумя днями ранее чемпиона мира по кикбоксингу Рамиля Джаниева.

"Внезапно на мероприятие приехали сотрудники правоохранительных органов и открыли стрельбу в воздух холостыми патронами, затем собрали всех азербайджанцев и отвезли в отделение", - заявил Р. Кулиев.

Глава диаспоры области добавил, что далее состоялась встреча с руководством Управления внутренних дел Челябинска, где была прояснена ситуация.

"Дело в том, что в этот же день в Челябинске праздновался День города и правоохранительные органы получили указание пресекать любые потенциальные правонарушения. Кто-то из азербайджанцев заявил полицейским, что в "Бакинском дворике" собираются представители диаспоры, среди которых есть родственники убитого и убийцы. Полицейские решили таким образом предотвратить возможную кровавую разборку. На самом же деле отец и родственники Рамиля Джаниева буквально убиты горем и ни о какой "кровной мести" не помышляют", - указал Р. Кулиев.

Он также отметил, что все задержанные были в тот же день отпущены, а полицейские принесли извинения организаторам поминального мероприятия.

Напомним, что 8 сентября во дворе жилого дома Челябинска активный представитель азербайджанской диаспоры в области, чемпион мира по кикбоксингу Рамиль Джаниев получил смертельные ранения в голову от выстрела неизвестного. Он был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.