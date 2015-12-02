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    Все дороги в направлении Нардарана открыты, движение транспорта восстановлено

    Посты остаются только при въезде в поселок

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Все дороги в направлении поселка Нардаран открыты, движение транспорта восстановлено.

    Как сообщает сотрудник Report в Нардаране, в настоящее время посты остаются только при въезде в поселок. На этих постах проверяются документы граждан.

    Отметим, что 1 декабря в 08:00 в поселке началась спецоперация. Согласно соответствующему плану, в поселок было введено ограниченное количество личного состава, регулярной полиции и внутренних войск министерства внутренних дел. В определенных местах установили посты. В настоящее время в зоне спецоперации действует оперативно-следственная группа Генпрокуратуры, министерств внутренних дел и национальной безопасности.

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