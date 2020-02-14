ВС Армении продолжают нарушать перемирие

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Карвенд Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.