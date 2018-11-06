Временный поверенный: Гражданин Ирака обманул 40 своих сограждан, обещая им поступление в вузы Азербайджана

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Ирака обманным путем получил деньги у 40 своих сограждан, обещая им поступление в вузы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхи Авад Джебур аль-Шувайли на пресс-конференции.

По его словам, находящийся в Баку гражданин Ирака Юсиф Аль Хашими, обещая поступление в азербайджанские вузы, взял за это 5 тысяч долларов с каждого.

"Мы призываем соответствующие органы Азербайджана обратить на него внимание, а также министерство образования страны избегать сотрудничества с ним"-, заявил временный поверенный.