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    Временный поверенный: Гражданин Ирака обманул 40 своих сограждан, обещая им поступление в вузы Азербайджана

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Ирака обманным путем получил деньги у 40 своих сограждан, обещая им поступление в вузы Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхи Авад Джебур аль-Шувайли на пресс-конференции. 

    По его словам,  находящийся в Баку гражданин Ирака  Юсиф Аль Хашими, обещая  поступление в азербайджанские вузы, взял за это 5 тысяч долларов с каждого.

    "Мы призываем соответствующие органы Азербайджана обратить на него внимание, а также министерство образования страны избегать сотрудничества с ним"-, заявил временный поверенный. 

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