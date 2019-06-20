Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане попала в аварию.
Как сообщает Report, на территории Сабаильского района Баку управляемый Кямалом Джафаровым автомобиль марки Skoda, принадлежащий посольству Сербии, столкнулся на светофоре с автомобилем марки Toyota, принадлежащим гражданину России Исламу Пашаеву.
Во время инцидента в машине находился временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане госпожа Даница Вейнович.
В ходе аварии никто не пострадал, однако обоим автомобилям причинен ущерб.
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