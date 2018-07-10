Врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Первые анализы крови показали признаки наличия инфекции у всех детей, эвакуированных из пещеры Кхао Луанг в Таиланде. Как сообщило во вторник агентство Reuters, каждому спасенному придется пробыть в медицинском учреждении по одной неделе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем лабораторные результаты ожидаются в течение 1-2 дней. По словам представителя министерства здравоохранения Таиланда, если не будет обнаружено какой- либо инфекции, к мальчикам будут допущены их родственники. "Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки, - рассказал он. - Детям дали витамин Б и вакцину от бешенства".

Специалист рассказал, что у ребят из второй группы "очень низкая температура тела", однако им становится лучше. Четверо первых спасенных мальчиков уже в состоянии "есть нормальную еду", подчеркнул представитель минздрава. Кроме того, они могут "самостоятельно стоять и передвигаться, правда пока вокруг кровати". У всех восьмерых нет проблем со зрением.

На месте инцидента продолжается подготовка к эвакуации из пещеры оставшихся пяти человек.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение двух дней, 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу, где помещены в карантин.