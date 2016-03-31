Врач в Сомали: Состояние раненых азербайджанских детей хорошее - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Состояние азербайджанских детей, раненых в результате вооруженного нападения на микроавтобус неподалеку от сомалийской столицы Могадишо, нормальное.

Об этом в заявлении агентству Report по телефону сообщил врач турецкой больницы в Могадишо Альпер Кылыдж.

По словам врача, оба ребенка находятся в больнице: "Самочувствие 12-летнего Нихата и 10-летнего Ниджата Исмаиловых хорошее, жизненной опасности нет. Отец детей Афлатун Исмаилов перенес шок от случившегося. В настоящее время он чувствует себя лучше".

Врач А.Кылыдж добавил, что число погибших достигло 7 человек: "Два часа назад скончался еще один раненый. Это гражданин Турции Хыдыр Чалка. Х.Чалка получил множественные огнестрельные раны в ногу. К сожалению, спасти его не удалось. Во время вооруженного нападения от огнестрельного ранения в голову скончалась гражданка Азербайджана Камалия Исмаилова. Другие пятеро погибших являются гражданами Сомали. Еще четверо человек получили ранения".

Напомним, что 30 марта в столице Сомали городе Могадишо было совершено нападение на автомобиль, перевозивший граждан Турции. В результате вооруженного нападения были убиты 7 человек, являющиеся гражданами Турции, Азербайджана и Сомали, еще 4 человека были ранены. По данным местных СМИ, в совершении вооруженного нападения подозревается террористическая группировка "Аш-Шабаб".