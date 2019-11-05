Возросло число граждан Азербайджана, получивших постоянный вид на жительство в Грузии

В прошлом году 218 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете "Миграционный профиль" по 2019 году Государственной комиссии по вопросам миграции Грузии.

В годовом сравнении, число граждан Азербайджана, получивших постоянный вид на жительство в соседней стране, выросло на 74 человека.

В 2015-2018 годах в общей сложности 2790 гражданам Азербайджана был выдан постоянный вид на жительство в Грузии.

За отчетный период наибольшее количество разрешений на проживание в соседней стране гражданам Азербайджана было выдано в 2015 году (2 277).

В документе отмечается, что 89% иностранцев, которым выдан вид на жительство, составляют лица в возрасте 18-65 лет. 66% обладателей вида на жительство составляют мужчины.