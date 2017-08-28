Нормализовано автомобильное движение на азербайджано-российской границе

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Москва. 28 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего утра возобновилось нормальное движение через азербайджано-российскую границу. Об этом сообщил российскому бюро Report руководитель Дербентской национально-культурной автономии азербайджанцев Тельман Гаджалиев.

Ранее представительство МВД Дагестана заявило о сильных пробках на границе с Азербайджаном, где образовался затор из легковых и грузовых автомобилей.

"Ситуацию осложняло то, что традиционно в конце августа российские азербайджанцы возвращаются из отдыха в Азербайджане обратно. В это время на границе всегда образуются пробки", - подчеркнул Т. Гаджалиев.

Он отметил, что на данный момент на границе работают множество таксистов-азербайджанцев, которые помогают гражданам решать возникающие на месте проблемы с перевозкой.

"Сегодня с утра все вошло в свое обычное русло. Это подтверждают и таксисты, работающие непосредственно на границе", - указал лидер азербайджанской диаспоры Дербента.