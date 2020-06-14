Пожар вблизи водохранилища Джейранбатан потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища на территории Абшеронского района потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в 17:13.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МЧС.
***16:16
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***15:00
Снова вспыхнул пожар возле Джейранбатанского водохранилища в поселке Джейранбатан Абшеронского района.
Как передает Report, были задействованы живая сила и техники Государственной противопожарной службы и Спасательной службы особого риска.
Продолжаются меры по тушению пожара.