Пожар вблизи водохранилища Джейранбатан потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Пожар вблизи Джейранбатанского водохранилища на территории Абшеронского района потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в 17:13.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МЧС.

***16:16

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***15:00

Снова вспыхнул пожар возле Джейранбатанского водохранилища в поселке Джейранбатан Абшеронского района.

Как передает Report, были задействованы живая сила и техники Государственной противопожарной службы и Спасательной службы особого риска.

Продолжаются меры по тушению пожара.