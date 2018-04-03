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    Возле Сабунчинского базара произошла поножовщина

    39-летний мужчина получил ножевые ранения в ногу

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошла поножовщина.

    Как передает Report, Рустамов Илькин 1979 г.р. недалеко от базара на территории района вступил в конфликт со своим знакомым. В результате он получил два ножевых ранения в ногу.  

    Раненый был доставлен в больницу на такси, где он был прооперирован. Состояние потерпевшего оценивается как средней тяжести.

    По факту сотрудники 12-го отдела Сабунчинского РУП ведут расследование.  

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