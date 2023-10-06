Возбуждены уголовные дела в связи с незаконным посевом наркоплантаций в Карабахе

Возбуждены уголовные дела в связи с посевом плантаций наркотиков в Карабахском регионе Азербайджана в период оккупации.

Возбуждены уголовные дела в связи с посевом плантаций наркотиков в Карабахском регионе Азербайджана в период оккупации.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией 19-20 сентября, на всей территории Карабаха проводятся проверки: "В общей сложности было выявлено 30 гектаров наркоплантаций. Одна плантация была обнаружена в Агдаме, а две - в Ходжалы".



По словам представителя ведомства, основная цель - обеспечение полной безопасности на освобожденных территориях.

Э.Гаджиева отметил, что террористы активно занимались культивацией наркотиков в годы оккупации Карабаха: "Мы постоянно информировали об этом международное сообщество. Армяне же отрицали свои деяния. Однако сейчас есть доказательства. Сепаратисты выращивали наркотики в основном вблизи населенных пунктов, так как сбыт наркотиков был для них способом заработать".

Пресс-секретарь МВД подчеркнул, что по фактам возбуждены уголовные дела. По предварительным подсчетам, на производство наркотиков было потрачено около миллиона долларов, сказал он.