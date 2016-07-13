Возбуждены уголовные дела по фактам смерти детей в Баку в результате падения из окон и балконов - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Возбуждены уголовные дела по фактам смерти детей в Баку в результате падения из окон и балконов.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

Согласно официальной информации, общественность серьезно обеспокоена ростом числа смертей детей в результате падения из окон и балконов собственных домов по причине невнимательности и халатности некоторых родителей в последнее время: "Так, в результате падения с балконов и окон многоэтажных домов 12 мая в Низаминском районе столицы был зарегистрирован факт смерти 3-летнего Исы Велиева, 28 мая - 3-летней Жали Ибрагимовой, 28 июня - 2-летнего Имрана Гулиева в Бинагадинском районе, 3 июля - 5-летнего Надира Халилова и 10 июля - 2-летней Арзу Абышзаде”.

Согласно информации, сотрудниками соответствующих органов полиции и районных прокуратур проведены осмотр мест происшествия и тел, назначены судебно-медицинские экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По указанным фактам в соответствующих районных прокуратурах возбуждены уголовные дела по ст. 124.1 (убийство по неосторожности) УК.