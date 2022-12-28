Возбуждены уголовные дела по фактам незаконных вырубок деревьев

Возбуждены уголовные дела по фактам вырубок деревьев.

Возбуждены уголовные дела по фактам вырубок деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В управлении Генеральной прокуратуры по делам, не связанным с уголовным преследованием, было проведено расследование фактов незаконных вырубок в городах и районах республиканского подчинения.

В ходе расследования были выявлены факты, создающие обоснованные подозрения в причинении ущерба природе на территории Сураханского района города Баку, города Гянджи, а также Агдамского, Гахского и Зардабского районов общей стоимостью более 92 тысяч манатов в результате вырубки 112 деревьев, не входящих в лесной фонд.

В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 (Незаконная вырубка леса с причинением значительного ущерба) и 259.2.4 (незаконная вырубка леса с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса и направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.