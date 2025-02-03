Возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев в ряде районов Азербайджана

В ряде районов Азербайджана возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев.

В ряде районов Азербайджана возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В ходе расследования было установлено, что в результате незаконной вырубки в поселке Рамана Хазарского района города Баку, в городе Хырдалане Абшеронского района, селе Алыушагы Самухского района и селе Сарыханлы Имишлинского района 360 деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, природе был нанесен ущерб на сумму более 62 тыс. манатов.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), 259.1 и 259.2.4 (незаконная вырубка (изъятие) деревьев, кустарников или иных зеленых насаждений, причинившая значительный и крупный ущерб) Уголовного кодекса АР, которые направлены в органы внутренних дел для проведения предварительного следствия.