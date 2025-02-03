О нас

Возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев в ряде районов Азербайджана

Возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев в ряде районов Азербайджана В ряде районов Азербайджана возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев.
Происшествия
3 февраля 2025 г. 12:56
Возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев в ряде районов Азербайджана

В ряде районов Азербайджана возбуждены уголовные дела по фактам незаконной вырубки деревьев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В ходе расследования было установлено, что в результате незаконной вырубки в поселке Рамана Хазарского района города Баку, в городе Хырдалане Абшеронского района, селе Алыушагы Самухского района и селе Сарыханлы Имишлинского района 360 деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, природе был нанесен ущерб на сумму более 62 тыс. манатов.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), 259.1 и 259.2.4 (незаконная вырубка (изъятие) деревьев, кустарников или иных зеленых насаждений, причинившая значительный и крупный ущерб) Уголовного кодекса АР, которые направлены в органы внутренних дел для проведения предварительного следствия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dörd rayonda qanunsuz ağackəsmə faktları ilə bağlı cinayət işləri açılıb

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi