Возбуждено уголовное дело в связи с суицидом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Прокуратура города Сумгайыт распространила официальную информацию в связи с суицидом, совершенным в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В информации отмечается о возбуждении уголовного дела по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК АР и назначении соответствующей экспертизы по факту попытки суицида путем самосожжения 24 июля в сумгайытском поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев Магомеда Музаффар оглу Алиева 1955 г.р.

Отметим, что 27 июля М.Алиев скончался в больнице.

В настоящее время следствие по делу продолжается. Осуществляются также необходимые следственные действия по выяснению причин, побудивших М.Алиева к суициду.