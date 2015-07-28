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    Возбуждено уголовное дело в связи с суицидом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев

    Прокуратура: Осуществляются необходимые следственные действия по выявлению причин суицида Магомеда Алиева

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Прокуратура города Сумгайыт распространила официальную информацию в связи с суицидом, совершенным в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев.

    Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

    В информации отмечается о возбуждении уголовного дела по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК АР и назначении соответствующей экспертизы по факту попытки суицида путем самосожжения 24 июля в сумгайытском поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев Магомеда Музаффар оглу Алиева 1955 г.р.

    Отметим, что 27 июля М.Алиев скончался в больнице.

    В настоящее время следствие по делу продолжается. Осуществляются также необходимые следственные действия по выяснению причин, побудивших М.Алиева к суициду.

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