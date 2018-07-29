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    Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в Сумгайыте

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Четверо пострадавших во время взрыва в авторемонтном цехе в Сумгайыте скончались в больнице.

    Как сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, по факту возбуждено уголовное дело.

    "Четыре человека погибли в результате взрыва в авторемонтном цехе, расположенном на участке автомобильной дороги Баку-Губа", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

    Трое работников цеха – Меликов Мусу Бахман оглы, Меликов Ровшан Рамиз оглы и Гулиев Акиф Эльдар оглы, а также владелец автомобиля – Рустамов Фархад Ахмед оглы, были доставлены в клиническую больницу №1 города Сумгайыт. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

    В связи с происшествием Городская прокуратура города Сумгайыт возбудила уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек).

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