Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в Сумгайыте

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Четверо пострадавших во время взрыва в авторемонтном цехе в Сумгайыте скончались в больнице.

Как сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, по факту возбуждено уголовное дело.

"Четыре человека погибли в результате взрыва в авторемонтном цехе, расположенном на участке автомобильной дороги Баку-Губа", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Трое работников цеха – Меликов Мусу Бахман оглы, Меликов Ровшан Рамиз оглы и Гулиев Акиф Эльдар оглы, а также владелец автомобиля – Рустамов Фархад Ахмед оглы, были доставлены в клиническую больницу №1 города Сумгайыт. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

В связи с происшествием Городская прокуратура города Сумгайыт возбудила уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек).