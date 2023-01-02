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Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в Бинагадинском районе

Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в Бинагадинском районе Как уже сообщал Report, в результате взрыва в многоэтажном жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе погиб один человек, двое – ранены.
Происшествия
2 января 2023 г. 19:33
Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в Бинагадинском районе

В связи со взрывом в жилом здании в Бинагадинском районе возбуждено уголовное дело.

Об этом Report передает со ссылкой на МЧС Азербайджзана.

Напомним, что в результате взрыва в многоэтажном жилом здании на улице Джавадхана в Бинагадинском районе погиб один человек, двое – ранены.

Со стороны сил МЧС были предприняты меры по обеспечению безопасности. К месту происшествия были привлечены специально обученные собаки, которые под разрушениями не обнаружили людей.

Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

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