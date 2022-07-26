Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом мины в Кяльбаджаре

Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом мины в Кяльбаджаре.

Возбуждено уголовное дело в связи со взрывом мины в Кяльбаджаре.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры Кяльбаджара.

26 июля поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Кяльбаджарского района подорвался на мине командир воинской части Министерства обороны Вугар Исбендияров.

Сотрудниками военной прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Вугар Исбендияров при исполнении служебных обязанностей на территории села Джамилли получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на противопехотной мине.

По данному факту Военной прокуратурой Кяльбаджара возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.12 (умышленное убийство, покушение на убийство с целью национальной, расовой, религиозной вражды или вражды) Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование продолжается.