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Возбуждено уголовное дело в связи со смертью подростка в Баку

Возбуждено уголовное дело в связи со смертью подростка в Баку На Шабанова Али Махир оглу 2006 г.р. упала каменная плита с фасада здания
Происшествия
7 мая 2021 г. 09:44
Возбуждено уголовное дело в связи со смертью подростка в Баку
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В Баку возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка, на голову которого упала каменная плита.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Сабаильского района.

По факту смерти 5 мая Шабанова Али Махир оглу 2006 г.р. в Республиканской нейрохирургической больнице, где он проходил лечение после падения на него каменной плиты с фасада здания на территории Сабаильского района столицы, в прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda başına daş parçası düşən yeniyetmənin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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