Возбуждено уголовное дело в связи со смертью после операции в Grand Hospital

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Бакинская городская прокуратура распространила официальную информацию по факту смерти после операции в медицинском центре Grand Hospital.

Как сообщает Report, согласно информации, 30 ноября в медицинском центре Grand Hospital, расположенном на территории Наримановского района столицы, состояние Айшен Мушфиг гызы Мирзаевой 1997 г.р. после операции ухудшилось, она впала в кому и 5 декабря скончалась.

На основе поступившей информации сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинских экспертов провели осмотр трупа и выполнили другие необходимые процессуальные действия.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса.

С целью определения причин смерти А. Мирзаевой была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время по делу продолжается соответствующее расследование с участием высококвалифицированных специалистов министерства здравоохранения.