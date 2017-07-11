Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи со смертью малолетнего ребенка в Агдашской районной центральной больнице.

Об этом Report сообщили в Агдашской районной прокуратуре.

Было отмечено, что в Агдашской районной центральной больнице скончался житель села Гарадеин Габалинского района Мехралиев Сеймур Гошгар оглу 2008 г.р.

По факту Агдашской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности).

Для выяснения причин смерти по делу назначена судмедэкспертиза.

В настоящее время по уголовному делу ведутся необходимые следственные мероприятия.