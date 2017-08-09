Возбуждено уголовное дело в связи с уничтожением в ресторане 67 деревьев

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Продолжаются конкретные меры, направленные на борьбу с незаконной вырубкой деревьев, нанесением ущерба экологической среде, нарушением экологического баланса.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследуются материалы, поступившие из министерства экологии и природных ресурсов на основе обращения на "горячую линию" министерства жителя поселка Баладжары Бинагадинского района по поводу уничтожения деревьев на территории ресторана "Bulaq".

В ходе расследований выяснилось, что на основе контракта от 15 августа 2005-го года, расположенный на улице Натаван, 19 поселка Баладжары Бинагадинского района земельный участок площадью 9 503 кв. метров был передан Баладжарским муниципалитетом в пользование владельцу ресторана "Bulaq" Гулиеву Эльдару Мусеиб оглу.

При осмотре участка во дворе ресторана были обнаружены 67 высохшие эльдарские сосны диаметром 20-44 см и срезанные пеньки двух деревьев.

В результате природе был нанесен ущерб в размере 57 360 манатов.

Для выяснения причины высыхания деревьев были взяты образцы почвы. Удалось установить, что корни деревьев были сожжены, засыпаны кристаллизованной солью NaCl, а на стволах сделаны специальные разрезы для приостановки роста.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 259.2.3, 259.2.4 и 308.1 УК.

На данный момент продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности виновных лиц.